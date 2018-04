Lula vai se entregar, mas não é o fim, diz líder do MST

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, comentou na noite desta quinta-feira a decisão do juiz Sergio Moro de ordenar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, Lula vai cumprir a decisão e se entregar à Polícia Federal até as 17h de sexta-feira, mas isso “não é o fim”.

“Nós vamos sofrer uma derrota com a prisão do Lula, mas vamos dar o troco. Vamos libertar o Lula. E depois teremos a campanha eleitoral”, disse o comandante do grupo, em transmissão ao vivo pelo Facebook do movimento. Ele disse que a posição do MST e dos grupos que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo é começar, nesta sexta, uma série de manifestações pelo país para que o petista seja posto em liberdade.

“A única força capaz de libertar o Lula é se nós conseguirmos fazer grandes manifestações de massa, se o povo for para a rua”, completou. Stédile disse que o Judiciário “provou ser golpista” e não deve ser confiado, apesar de afirmar que os defensores do ex-presidente devem apresentar um habeas corpus contra a decisão tão logo ela seja confirmada.

“Estamos orientando a nossa militância a se programar para fazer grandes atos políticos nas praças, no sistema judicial e nas praças, protestando contra a prisão”. O líder do MST afirmou que dois dos alvos preferenciais nas cidades devem ser sedes da Justiça e sucursais da TV Globo.