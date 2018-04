Gleisi critica prisão e chama Moro de ‘juiz armado de ódio e de rancor’

Políticos de esquerda aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticaram o juiz Sergio Moro por decretar a prisão dele nesta quinta-feira, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter negado o habeas corpus pedido pela defesa do petista e antes de o Tribunal Regional Federal (TRF4) ter julgado os últimos recursos do caso.

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), chamou Moro de “juiz armado de ódio e de rancor” e criticou a ordem de detenção: “Prisão política, que reedita os tempos da ditadura“.

Violência sem precedentes na nossa história democrática. Um juiz armado de ódio e de rancor, sem provas e com um processo sem crime, expede mandado de prisão para Lula, antes de se esgotarem os prazos de recurso. Prisão política, que reedita os tempos da ditadura#LulaValeALuta — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 5, 2018

Lindbergh Farias, líder do PT no Senado, e a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), além de deputados do PSOL e do PCdo B, também criticaram o juiz.

Moro, alçado ao estrelato pra cumprir o papel de verdugo de Lula, conseguiu o que queria, Menos de 24h depois da sessão do STF, sai a ordem de prisão. Depois? EUA, quem sabe? E a lata de lixo da História, com certeza. Lula é um gigante; Moro é um patético serviçal do capital. — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) April 5, 2018

Moro tem seu despacho de prisão contra Lula pronto a quanto tempo? Inaceitável! O Juiz q persegue trata prazo para se entregar e ñ algemas como concessão. Nada disso! Lula e d advogados decidirão e tem meu apoio, mas ñ creio, por ser inocente, q Lula deva se entregar em Curitiba — Maria do Rosario (@mariadorosario) April 5, 2018

A pressa de Moro e do TR4 em prender Lula é compatível c/a condução coercitiva do ex-presidente, a abertura ilegal do áudio c/Dilma e a antecipação do julgamento em Porto Alegre.Arbitrio e perseguição política são explícitas e cínicas.Repúdio em nome da democracia. — Ivan Valente (@IvanValente) April 5, 2018

O momento exige de nós coragem. O arbítrio chegou ao limite e a prisão de Lula s/ provas foi decretada. N nos calamos durante os duros anos da Ditadura e não nos farão esmorecer agora. Permaneceremos ao lado dos que lutam pela democracia. A força de Lula será a nossa força. — Jandira Feghali (@jandira_feghali) April 5, 2018

Entre os candidatos à Presidência da República, o apoio a Lula veio de Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D’Ávila (PCdoB).

Ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo indo agora em grande marcha para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC pela democracia e contra a prisão de Lula. #LulaLivre — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 5, 2018

Seguimos juntos, Lula!o Brasil vale a luta! #LulaValeALuta

Todos a São Bernardo do campo — Manuela (@ManuelaDavila) April 5, 2018

O senador Roberto Requião (MDB-PR) também se manifestou favoravelmente ao petista.