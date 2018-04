O juiz federal Sergio Moro determinou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta quinta-feira (05). O ex-presidente tem até às 17h desta sexta-feira (06) para se apresentar voluntariamente à Polícia Federal de Curitiba.

No Estúdio VEJA, Silvio Navarro e Augusto Nunes, colunista de VEJA, discutem as possibilidades do futuro do ex-presidente Lula e os desdobramentos e repercussões da decisão de Moro. “É interessante ter consciência de que está vivendo um dia histórico”, afirma Augusto Nunes.

O ex-presidente segue na sede do Sindicato de Metalúrgicos, em São Bernardo (SP), aonde está acompanhado de lideranças do partido e seus apoiadores.

Ouça: