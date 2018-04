Bispo diz que houve golpe e pede para Lula cuidar da saúde

O bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino, que celebrou a missa em nome de Dona Marisa Letícia na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, pediu a palavra para dar um conselho ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava a seu lado no carro de som. “Eu tenho 85 anos e posso fazer isso”, explicou.

Bispo Dom Angélico Sândalo – 09/11/2014 Bispo Dom Angélico Sândalo – 09/11/2014

Dom Angélico deu voz a frases usadas pela esquerda para resumir o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff e com Lula. “Houve um golpe. 50% quando tiraram a Dilma e 50% quando impediram você, Lula, de ser candidato.”

O conselho que ele reservou ao petista foi o de que ele deve se esforçar para manter a saúde na cadeia, já que a prisão é iminente. “Não é o que nós queremos, não é o que muita gente quer no exterior, mas… Lula, você precisa cuidar da sua saúde”, afirmou o bispo.

Dom Angélico foi nomeado bispo por João Paulo II em 2000 e nove anos mais tarde teve sua renúncia aceita — por limite de idade — por Bento XVI. Hoje é bispo emérito da Diocese de Blumenau. Na sua trajetória religiosa, tem passagens pela Cáritas e pela Pastoral Operária.