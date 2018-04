Lula e PT fazem missa em homenagem a Marisa Letícia; acompanhe

O PT e aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promovem uma missa em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, que faria 68 anos neste sábado. A expectativa é que após a solenidade o ex-presidente se entregue e seja preso pela Polícia Federal, conforme acordado revelado a VEJA pelo senador Humberto Costa (PT-PE) na noite de sexta.

A missa será celebrada por Dom Angélico Sândalo Bernardino, religioso amigo do petista. Artistas e políticos devem participar da solenidade. O ex-presidente Lula discursará, quando deve confirmar se vai cumprir o mandado de prisão expedido pelo juiz Sergio Moro, da Operação Lava Jato, na quinta-feira.

Um telão de 4 x 2 metros foi armado no estacionamento do sindicato para transmitir a missa para a militância presente. As imagens serão captadas pela TVT, canal das centrais de trabalhadores.