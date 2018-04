PF em Curitiba diz que negociação sobre prisão não está definida

As negociações da Polícia Federal com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda “seguem” na manhã deste sábado, segundo a Superintendência do órgão em Curitiba.

Os agentes na capital paranaense ainda não falam em definição sobre a prisão do petista, apesar do noticiário dando conta de que Lula pode se entregar após a missa em memória da ex-primeira-dama Marisa Letícia, em São Bernardo do Campo (SP).

A missa em homenagem ao aniversário de 68 anos da ex-primeira dama Marisa Letícia será celebrada a partir das 9h30, no carro de som estacionado em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Quem deve celebrar a cerimônia é dom Angélico Sândalo Bernardino. Lula pretende falar aos militantes, ainda não se sabe em que momento.

Um telão de 4 x 2 metros foi armado no estacionamento do sindicato para transmitir a missa para a militância presente. As imagens serão captadas pela TVT, canal das centrais de trabalhadores.