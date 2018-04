À espera da prisão de Lula, militantes passam segunda noite no sindicato

A madrugada deste sábado foi tranquila no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Assim como no dia anterior, o ato político refreou ao avançar da hora e a maior parte dos militantes que fazem vigília em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou o momento para descansar.

Dentro do prédio, os apoiadores de Lula dormem de forma improvisada. Na rua, um grupo de cerca de dez pessoas se organiza para recolher o lixo deixado no local após o ato desta sexta-feira.

A expectativa é que o protesto reinicie de forma mais efetiva nas próximas horas e encontre seu ápice a partir das 9h30, quando está prevista uma missa em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, falecida em 2017, que completaria 68 anos neste sábado.

Segundo o senador Humberto Costa (PT-PE), foi firmado um acordo entre a defesa do ex-presidente a Polícia Federal, para que Lula seja preso para cumprir pena tão logo se encerre a solenidade. O prazo dado pelo juiz Sergio Moro ao petista para que se apresentasse à sede da Polícia Federal em Curitiba se encerrou às 17h desta sexta-feira.