Eduardo Suplicy surpreende ao comparecer em aniversário de Mano Brown

Mano Brown, integrante dos Racionais MCs, celebrou o aniversário de 54 anos nesta segunda-feira, 22, no Capão Redondo, bairro do extremo sul de São Paulo onde cresceu. Além de rap, a festa contou com samba e apresentação da bateria da Vai Vai de São Paulo. O cantor desfilou na escola de samba em 2024, com enredo em homenagem ao hip hop. Um dos convidados presentes na comemoração foi o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), de 82 anos. Ele publicou o momento nas redes sociais e lembrou dos anos de amizade entre os dois. “Celebrei ontem o aniversário do querido Mano Brown em uma festa linda que contou com a animação da Vai Vai, no Fundão da Sul. Mais uma vez, fui bem recebido na ‘quebrada’ e levei meu abraço de parabéns ao meu amigo desde a década de 1990”, escreveu o político.