Lula espera amigos – e escolhe músicas – para a missa de Marisa Letícia

A missa em homenagem ao aniversário de 68 anos da ex-primeira dama Marisa Letícia será celebrada a partir das 9h30 desta sábado, no carro de som estacionado em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Quem deve celebrar a cerimônia é Dom Angélico Sândalo Bernardino. Lula pretende falar aos militantes, ainda não se sabe em que momento.

Um telão de 4 x 2 metros foi armado no estacionamento do sindicato para transmitir a missa para a militância presente. As imagens serão captadas pela TVT, canal das centrais de trabalhadores.

Havia uma expectativa de que a cerimônia ocorresse dentro da sede, o que ainda pode ocorrer se o número de pessoas não for tão grande quanto o esperado. Organizadores contam com a presença de vários artistas e políticos que prometeram estar ao lado do ex-presidente e seus filhos durante à homenagem a Marisa.

Segundo informação publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, Lula fez questão também de escolher algumas músicas que serão tocadas durante a missa. Entre elas, Asa Branca, o clássico de Luiz Gonzaga e Deixa a vida me levar, de Zeca Pagodinho, além de de Clara Nunes.