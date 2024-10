A empreitada que uniu Giovanna Antonelli e o ex, Murilo Benício

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Separada há duas décadas de Murilo Benício, Giovanna Antonelli, 48 anos, decidiu procurá-lo com uma proposta cujas chances de sucesso pareciam escassas. Mergulhada que está no mundo virtual, onde deu de trabalhar como influencer de moda e estilo, ela chamou o ex, que não é chegado às redes, para um projeto a dois, no qual interpretariam no Instagram velhos casais que já encarnaram na TV, mostrando como estariam juntos nos dias de hoje — a começar por O Clone, o folhetim de Gloria Perez que os uniu na vida real. De tanto que insistiu, ele acabou topando. “Murilo tinha pavor de qualquer rede social, mas hoje se diverte”, diz Giovanna, que usa como cenário o sofá da sala, e só. “Fora das gravações, ainda sobra tempo para falarmos do nosso filho, Pietro”, conta.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 4 de outubro de 2024, edição nº 2913