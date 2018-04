PT organiza missa para Marisa neste sábado, no sindicato

A cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) pretender realizar neste sábado uma missa em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, que faria aniversário em 7 de abril. O ato deve ser realizado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, local onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está desde a noite de quinta.

Lula tem uma ordem de prisão expedida por Sergio Moro contra ele desde ontem e optou por não se apresentar voluntariamente à Polícia Federal. O prazo dado pelo juiz da Lava Jato para isso terminou às 17h desta sexta.

Segundo o senador Roberto Requião (PMDB-PR), que também está no sindicato, Lula pretende participar da missa. Em seu perfil no Twitter, a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) anunciou que a cerimônia será realizada às 9h30.

Marisa morreu em 3 de fevereiro de 2017, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu no dia 24 de janeiro. Ela foi casada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 43 anos e o acompanhou desde o início da trajetória política do sindicalista.

Amanhã dona Marisa faria 67 anos! Nao estará celebrando com Lula e sua família. As 9:30h teremos, no sindicato dos metalúrgicos, uma missa em sua homenagem!#LulaValeALuta — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 6, 2018

(Com Estadão Conteúdo)