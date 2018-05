1. Toretto Cucina Italiana 2 zoom_out_map 1 /4 Toretto: receitas italianas no Menu VEJA Comer & Beber (Divulgação/VEJASP)

Flitz: Referência em culinária alemã

El Negro: tradicional endereço participa do festival no almoço e jantar

Empório Árabe: Cozinha árabe no Menu VEJA Comer & Beber

Começa no sábado (26) a segunda edição do festival gastronômico Menu VEJA Comer & Beber, apresentado pelo Santander. Até o dia 24 de junho, os brasilienses e turistas que visitarem a capital federal terão a oportunidade de almoçar ou jantar em 36 restaurantes diferentes, pagando um valor fixo pela refeição completa em três etapas. No almoço, o combo de entrada, prato principal e sobremesa custará R$ 55,00; no jantar a refeição sairá a R$ 70,00 (serviço não incluso). Confira a lista completa com os 36 endereços participantes:

Authoral (contemporâneo) – almoço

Baco Pizzaria Asa Norte (pizzaria) – jantar

Baco Pizzaria Asa Sul (pizzaria) – jantar

Cão Veio (variado) – almoço e jantar

China (chinês) – almoço e jantar

Contê (variado) – almoço e jantar

Dudu Restaurante Lago Sul (variado) – almoço e jantar

Dudu Restaurante Asa Sul (variado) – almoço e jantar

duoO (naturais) – almoço jantar

EAT Olivae (contemporâneo) – almoço e jantar

El Negro 2 – (carnes) – almoço e jantar

Empório Árabe Lago Sul (árabe) – almoço e jantar

Empório Árabe Asa Sul (árabe) – almoço e jantar

Fritz (alemão) – almoço e jantar

Gastronomia Gatto Nero (italiano) – almoço

Grand Cru (contemporâneo) – almoço e jantar

Ki-Mukeka (baiano) – almoço

La Chaumière (francês) – jantar

Lake’s (variado) – jantar

Le Parisien Bistrot (francês) – almoço e jantar

Loca Como Tu Madre (variado) – almoço e jantar

Manatí (frutos do mar) – jantar

Nikkei (japonês) – almoço e jantar

N.O.A.H Eat, Drink, Fun (variado) – almoço e jantar

Oliver (variado) – almoço e jantar

Otro Parrilla (carne) – jantar

Páprica Burger Asa Sul (hamburgueria) – almoço

Páprica Burger Asa Norte (hamburgueria) – almoço

Parrilla Burger (hamburgueria) – jantar

Pecorino Bar & Trattoria Asa Sul (italiano) –

Pecorino Boulevard Brasília (italiano) –

Piauíndia (variado) – almoço e jantar

Taj Bar (variados) – jantar

Tejo (português) – almoço e jantar

Toretto Cucina Italiana (italiano)- almoço e jantar

Toro (carnes) – jantar