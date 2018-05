1. LOCA COMO TU MADRE Arancini2 zoom_out_map 1 /6 Loca Como Tu Madre: Arancini da casa entrada no jantar (Divulgação/VEJASP)

2. LOCA COMO TU MADRE Trio de crostinis de polenta zoom_out_map 2 /6 Loca Como Tu Madre: Crostini de polenta entrada no almoço (Divulgação/VEJASP)

3. LOCA COMO TU MADRE Bifão do chef2 zoom_out_map 3 /6 Loca Como Tu Madre: Bifão do chef na etapa principal do almoço (Divulgação/VEJASP)

4. LOCA COMO TU MADRE Risoto de lagostim2 zoom_out_map 4 /6 Loca Como Tu Madre: Risoto de lagostins na etapa principal do jantar (Divulgação/VEJASP)

5. LOCA COMO TU MADRE Palha italiana2 zoom_out_map 5 /6 Loca Como Tu Madre: palha italiana sobremesa no jantar (Divulgação/VEJASP)

6. LOCA COMO TU MADRE churros zoom_out_map 6/6 Loca Como Tu Madre: minichurros sobremesa no almoço (Divulgação/VEJASP)

O Loca Como Tu Madre está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Loca Como Tu Madre, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Crostini de polenta: Três crostinis (cogumelos, queijos e tomates)

– Prato principal: Bifão do chef: Bife ancho com ratatouille aromático

– Sobremesa: Minichurros

No jantar

– Entrada: Arancini da casa: Bolinho empanado de risoto com recheio de parma e muçarela de búfala

– Prato principal: Risoto de lagostins: Risoto de lagostins com tomates-cereja confitados e pesto

– Sobremesa: Palha italiana na taça

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para cosmopolitan ou mojito sem álcool

LOCA COMO TU MADRE. 306 Sul, bloco C, loja 36,(61) 3244-5828 (140 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2012.