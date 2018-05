1. ENTRADA EL NEGRO 2 Salada Mix. zoom_out_map 1 /9 El Negro: Mix de salada como opção de entrada (Divulgação/VEJASP)

O El Negro 2 está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No El Negro, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Salada da Dedé (rúcula, tomate fresco, azeitona preta e molho mostarda com mel) ou Salada mix (folhas, cenoura ralada, palmito picado, molho chimichurri)

– Prato principal: Costilha de cerdo com molho barbecue caseiro e papas rústicas ou Escalope de filé na parrilla ao molho poivre e purê de mandioca com queijo provolone

– Sobremesa: Brownie de chocolate e sorvete de creme ou Duo de chocolate e maracujá

No jantar

– Entrada: Salada da Dedé (rúcula, tomate fresco, azeitona preta e molho mostarda com mel) ou Salada mix (folhas, cenoura ralada, palmito picado, molho chimichurri)

– Prato principal: Bife de chorizo com cebola tostada e risoto de queijo ou Salmão com molho de gengibre e fettuccine ao molho pesto

– Sobremesa: Brownie de chocolate e sorvete de creme ou Duo de chocolate e maracujá

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para Kir Royal, Negrone, água sem gás ou suco de laranja.

EL NEGRO 2. QI 17, bloco F, Edifício Fashion Park, loja 201, Lago Sul​, 3365-1292 (100 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. sem intervalo; dom. até 17h).