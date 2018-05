1. ENTRADA, PRATO PRINCIPAL E JANTAR FRITZ (1) zoom_out_map 1 /6 Fritz: Menu completo em três refeições (Divulgação/VEJASP)

2. ENTRADA, PRATO PRINCIPAL E SOBREMESA JANTAR FRITZ zoom_out_map 2 /6 Fritz: Menu completo em três refeições (Divulgação/VEJASP)

3. ENTRADA, PRATO PRINCIPAL E SOBREMESA ALMOÇO FRITZ zoom_out_map 3 /6 Fritz: Menu completo em três refeições (Divulgação/VEJASP)

4. ENTRADA ALMOÇO FRITZ (1) zoom_out_map 4 /6 Pasta com pão alemão: entrada almoço (Divulgação/VEJASP)

5. PRATO PRINCIPAL ALMOÇO FRITZ zoom_out_map 5 /6 Fritz: Eisbein na etapa principal durante o almoço (Divulgação/VEJASP)

6. PRATO PRINCIPAL ALMOÇO FRITZ 1 zoom_out_map 6/6 Fritz: Eisbein na etapa principal durante o almoço (Divulgação/VEJASP)

O Fritz está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Fritz, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pelo restaurante alemão:

No almoço

– Entrada: Pasta com pão alemão

– Prato principal: Eisbein (joelho de porco salmourado, cozido e grelhado)

– Sobremesa: Sorvete

No jantar

– Entrada: Muçarela de búfala no azeite temperado

– Prato principal: Gulasch ao molho de páprica acompanhado de “nockerl”

– Sobremesa: Palatschinke (panqueca doce típica de Viena)

Cliente Santander:Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para cerveja Original (600 ml) ou Suco de Laranja (300 ml).

FRITZ. 404 Sul, bloco D, loja 3223-4622 (100 lugares). 12h/23h (dom. só almoço até às 17h). Aberto em 1980. $$.