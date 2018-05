1. OTRO PARRILLA Arroz com polvo (1) zoom_out_map 1 /5 Otro Parrilla: Arroz com polvo como opção na etapa principal (Divulgação/Divulgação)

2. OTRO PARRILLA Chorizo zoom_out_map 2 /5 Otro Parrilla: Bife de chorizo como opção na etapa principal (Divulgação/Divulgação)

3. OTRO PARRILLA Empanada zoom_out_map 3 /5 Otro Parrilla: Empada de queijo como opção de entrada (Divulgação/Divulgação)

4. OTRO PARRILLA Tartare zoom_out_map 4 /5 Otro Parrilla: Steak tartare como opção de entrada (Divulgação/Divulgação)

5. OTRO PARRILLA Petitgateau zoom_out_map 5/5 Otro Parrilla: Petit gâteau como opção de sobremesa (Divulgação/Divulgação)

O Otro Parrilla está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na Otro Parrilla, entre os dias 26 de maio e 24 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 70,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela pizzaria:

– Entrada: Steak tartare (100 gramas de carne cortada na ponta da faca, temperada com cebola, alcaparras, salsinha, manjericão, azeite e sal) acompanhado de fritas, fatias de tomate e ovo de codorna ou empanada da casa de queijo com alho-poró ou de carne com passas

– Prato principal: Arroz com dois tentáculos de polvo (um inteiro e um em cubos), pimentão, cebola picada, ervilha torta, páprica doce e picante ao vinho tinto ou Bife de chorizo (200 gramas) com arroz no prato (corte de carne assado na parrilla acompanhado de arroz parrillero (arroz com linguiça picante, ovo e batata palha) ou arroz com brócolis

– Sobremesa: Panqueca recheada com doce de leite gratinada e servida com sorvete de creme ou Petit gâteau de chocolate servido com sorvete de creme

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

OUTRO PARRILLA. Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 40, (61) 3345-1348 (200 lugares). 12h/15h30 e 19h/0h (sex. e sáb. sem intervalo até 0h30; dom. 12h/18h). Aberto em 2016. $$$