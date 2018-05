1. entrada contê zoom_out_map 1 /2 Contê: Opção de entrada (Divulgação/VEJASP)

2. SOBREMESA CONTE zoom_out_map 2/2 Contê: Opção de sobremesa (Divulgação/VEJASP)

O Contê está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Contê, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Mini quibe cru com coalhada seca acompanhado de torrada de pão sírio ou sushi míni de abobrinha de queijo de coalho com redução de vinho tinto

– Prato principal: Filé ao molho rústico acompanhado de batata sautée ou Tilápia grelhada ao molho de limão-siciliano acompanhado de arroz de confit de tomate-cereja ou Risoto de cogumelos trufados

– Sobremesa: Panqueca romeu e julieta acompanhada de sorvete de creme ou mini pudim de leite

No jantar

– Entrada: Mini bolinho crocante de picanha suína acompanhado de geleia de pimenta ou Mini salada de carpaccio com molho de mostarda

– Prato principal: Filé ao molho de tomate seco e rúcula míni acompanhado de mousseline de três batatas ou risoto negro de frutos do mar (camarão, mexilhão e lula) ou Purê de três batatas com mix de cogumelos gratinados

– Sobremesa: Brownie com cobertura de brigadeiro de leite ninho ou minitortilla de limão

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para Moscow Mule (vodka importada, sumo de limão, xarope de gengibre e espuma de gengibre), Apperol ou suco de laranja.

CONTÊ. 403 Sul, bloco D, loja 10, Asa Sul3554-9474 (120 lugares). 12h/15h e 19h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. 12h/1h; dom. 12h/17h). Aberto em 2017. $$$