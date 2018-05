1. PIAUINDIA 5 zoom_out_map 1 /4 Piauíndia: Menu completo em três etapas (Divulgação/Divulgação)

O Piauíndia está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Piauíndia, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa, que une sabores indianos a piauienses:

No almoço

– Entrada: Mandala de picles de pepino, cenoura e beterraba orgânicos com molho de maracujá do Cerrado, castanha de baru e salada de brotos

– Prato principal: Moela na masala guarnecida de arroz branco cozido na raiz de coentro e capim santo, curry de feijão-fradinho no azeite de coco babaçu e farofa crocante de soja e salsa refogados na manteiga de garrafa ou Curry de vegetais com ragu de cogumelos silvestres e folhas de ora-pro-nóbis e açafrão salteadas no azeite de coco babaçu

– Sobremesa: Mousse de chocolate orgânico com chutney de pimenta e calda de frutas vermelhas ou Compota de tangerina orgânica, cardamomo e água de rosas

No jantar

– Entrada: Trio tântrico de samosa, pakora e chapati, acompanha chutney de abacaxi, raitha de hortelã e bartha de berinjela.

– Prato principal: Arroz biryani com frango tandoori, filé de cordeiro e queijo de coalho salteados no ghee ou Arroz biryani com linguiça artesanal de porco, camarão na masala e ovo frito no azeite trufado ou Arroz biryani de curry de vegetais com ragu de cogumelos silvestres e lascas de amêndoa

– Sobremesa: Mousse de chocolate orgânico com chutney de pimenta e calda de frutas vermelhas ou Compota de tangerina orgânica, cardamomo e água de rosas

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para chopp artesanal lager ou limonada Piauíndia

PIAUÍNDIA. Acampamento Pacheco Fernandes, rua 9, casa 2, Vila Planalto, 3574-4234 (88 lugares). 11h/23h (dom. 11h/17h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$