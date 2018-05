1. salmon1 TAJ zoom_out_map 1 /3 Taj Bar: Salmão na etapa principal (Divulgação/Divulgação)

2. tartare crispy cake TAJ zoom_out_map 2 /3 Taj Bar: Tartare crispy cake na entrada (Divulgação/Divulgação)

3. Creme Brûlèe TAJ zoom_out_map 3/3 Taj Bar: Crème brûlée na sobremesa (Divulgação/Divulgação)

O Taj Bar está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Taj Bar, entre os dias 26 de maio e 24 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 70,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela pizzaria:

– Entrada: Tartare crispy cake (toast de tapioca com tartar de salmão curado, caviar de manga e maionese levemente picante)

– Prato principal: Salmon (salmão “sous vide” acompanhado de sautée de palmito pupunha fresco, tomate-cereja e molho de limão-siciliano)

– Sobremesa: Crème brûlée de doce de leite

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para drink individual da casa, refrigerante, água ou sucos

TAJ BAR. SCES Trecho 2, Conjunto 35, Setor de Clubes Sul 3877-1821. 18h/0h (dom. 17h/0h; fecha seg.) $$$$