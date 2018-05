O Manatí está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Manatí, entre os dias 26 de maio e 24 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 70,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela pizzaria:

– Entrada: Miniacarajé com vinagrete picante ou Pipoca de camarão com molho de limão

– Prato principal: Filé de salmão com molho de maracujá servido com risoto de limão-siciliano e queijo parmesão ou Moqueca vegana ou Chiclete de camarão (camarões salteados, creme de queijos, arroz com brócolis e fritas)

– Sobremesa: Cocada de forno com calda de frutas vermelhas ou Grand gateau de chocolate meio amargo com morango

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para manibu e pink lemonade (opção sem álcool)

MANATÍ. Rua 37 Sul, lote 17/19, lojas 1 e 2, Edifício Real Celebration, Águas Claras, 3546-0150 (45 lugares). 11h30/0h (sáb. e dom. até 1h; seg. a partir de 18h). Aberto em 2014.