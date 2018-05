1. ENTRADA GATTO NERO zoom_out_map 1 /3 Gatto Nero: Focaccia tostada na entrada (Divulgação/VEJASP)

2. PRATO PRINCIPAL ALMOÇO GATTO NERO OPÇÃO 2 zoom_out_map 2 /3 Gatto Nero: Tondi de muçarela como opção na entrada principal (Divulgação/VEJASP)

3. PRATO PRINCIPAL ALMOÇO GATTO NERO zoom_out_map 3/3 Gatto Nero: Triangoli de queijo como opção na entrada principal (Divulgação/VEJASP)

O Gatto Nero está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Gatto Nero, entre os dias 26 de maio e 24 de junho, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pelo restaurante italiano:

Almoço

– Entrada: Focaccia tostada acompanhada de antipasti (gorgonzola, agridoce, berinjela desfiada com azeitona e azeite de oliva)

– Prato principal: Tondi de muçarela de búfala ao molho napolitano ou Triangoli de queijo ao molho funghi

– Sobremesa: Tiramisu ou Torta de nozes

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para cerveja, refrigerante ou suco natural.

GASTRONOMIA GATTO NERO. 208 Sul, bloco A, 3253-4177 (50 lugares). 12h/15h (fecha dom.). Aberto em 1996. $$$