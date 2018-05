1. toro_festival_ (4) zoom_out_map 1 /4 Toro: Baby Beef Angus na etapa principal (Divulgação/Divulgação)

2. toro_festival_ (3) zoom_out_map 2 /4 Toro: Baby Beef Angus na etapa principal (Divulgação/Divulgação)

3. toro_festival_ (2) zoom_out_map 3 /4 Toro: Salada Juliana na entrada (Divulgação/Divulgação)

4. toro_festival_ (6) zoom_out_map 4/4 Toro: Pudim de doce de leite argentino na sobremesa (Divulgação/Divulgação)

O Toro está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na Toro, entre os dias 26 de maio e 24 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 70,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela pizzaria:

– Entrada: Salada Juliana (alface americana, cenoura ralada, palmito picado, tomate e cebola picados ao molho de maionese e mostarda, cobertos com batata palha e queijo parmesão)

– Prato principal: Baby Beef Angus (corte de miolo da paleta angus é uma carne macia e muito saborosa) acompanhado de arroz com brócolis e papas toro (batatas asterix cortadas em canoa) deliciosamente apimentadas

– Sobremesa: Pudim de doce de leite argentino

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para caipirinha nacional de limão, cerveja Stella Artois (long neck), coca cola garrafa (290ml) ou sucos diversos

TORO.104 Sul, bloco C, loja 29, (61) 3225-0494 (180 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. até 0h; sáb. almoço até 16h e jantar até 0h; dom. só almoço até 17h). Aberto em 2014. $$$