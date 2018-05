A Parrilla Burger está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na Parrilla Burger, entre os dias 26 de maio e 24 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 70,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela pizzaria:

– Entrada: Linguiça parrillera

– Prato principal: Bife de Vacio Hereford com batatas fritas de verdade e salada verde com tomates e chimichurri

– Sobremesa: Pétit panqueca de doce de leite argentino

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

PARRILLA BURGER. 408 Sul, bloco D, loja 1, 3443-0698 (90 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2009.