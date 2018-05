1. Torre de texturas_Empório Árabe_Foto de Thiago Bueno (3) zoom_out_map 1 /9 Empório Árabe: Torre de texturas durante a entrada (Thiago Bueno/VEJASP)

4. Kafta_Empório Árabe_Foto de Thiago Bueno (4) zoom_out_map 4 /9 Empório Árabe: Kafta na etapa principal durante o almoço (Thiago Bueno/VEJASP)

6. Carré de cordeiro_Empório Árabe_Foto de Thiago Bueno (3) zoom_out_map 6 /9 Empório Árabe: Carré de cordeiro na etapa principal durante o jantar (Thiago Bueno/VEJASP)

8. Profiteroles_Empório Árabe_Foto de Thiago Bueno (5) zoom_out_map 8 /9 Empório Árabe: Profiteroles recheados com sorvete de chocolate na sobremesa (Thiago Bueno/VEJASP)

O Empório Árabe está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Empório Árabe, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Torre de texturas (quibe cru, coalhada seca, tabule e chips de cebola negra acompanhados de torradas de pão folha)

– Prato principal: Kafta (três minikaftas ao molho de coalhada e hortelã acompanhadas de arroz com lentilha e batatas rústicas)

– Sobremesa: Profiteroles recheados com sorvete de chocolate e coulis de damasco acompanhados de calda de chocolate

No jantar

– Entrada: Torre de texturas (quibe cru, coalhada seca, tabule e chips de cebola negra acompanhados de torradas de pão folha)

– Prato principal: Carré de cordeiro grelhado ao molho de páprica doce guarnecido de talharim al burro e sálvia com tuille de parmesão

– Sobremesa: Profiteroles recheados com sorvete de chocolate e coulis de damasco acompanhados de calda de chocolate

EMPÓRIO ÁRABE. 215 Sul, bloco A, loja 3, 3363-3101 (200 lugares). 11h/0h. Aberto em 2005. $$