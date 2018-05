1. CHINA - Rolinho primavera zoom_out_map 1 /12 Rolinho a Primavera: Opção de entrada no almoço e jantar (Divulgação/VEJASP)

2. CHINA - Rolinho de queijo (2) zoom_out_map 2 /12 Rolinho de queijo: Opção de entrada no almoço e jantar (Divulgação/VEJASP)

3. CHINA - Wantan (1) zoom_out_map 3 /12 Wantan: Opção de entrada no jantar (Divulgação/VEJASP)

4. CHINA - Arroz colorido (1) zoom_out_map 4 /12 Arroz colorido: Acompanhamento do prato principal no almoço e jantar (Divulgação/VEJASP)

5. CHINA - Frango Xadrez com amendoin (1) zoom_out_map 5 /12 Frango Xadrez com amendoim: Opção de prato principal no almoço (Divulgação/VEJASP)

6. CHINA - Carne com brocolis e champion (2) zoom_out_map 6 /12 Carne com brócolis e Champion: Opção de prato principal no almoço (Divulgação/VEJASP)

7. CHINA - yakisoba misto (1) zoom_out_map 7 /12 Yakisoba misto: Opção de prato principal no almoço (Divulgação/VEJASP)

8. CHINA - Banana empanada (2) zoom_out_map 8 /12 Rolinho de banana com canela: Sobremesa no almoço (Divulgação/VEJASP)

9. CHINA - Frango Xadrez com bambu e champion (1) zoom_out_map 9 /12 Frango a Xadrez com Broto de bambu e Champion: Opção de prato principal no jantar (Divulgação/VEJASP)

10. CHINA - File de peixe com verduras (1) zoom_out_map 10 /12 Filé de peixe com verduras: Opção de prato principal no jantar (Divulgação/VEJASP)

11. CHINA - Misto de carnes zoom_out_map 11 /12 Misto de carnes: Opção de prato principal no jantar (Divulgação/VEJASP)

12. CHINA - Banana empanada com sorvete (5) zoom_out_map 12/12 (Divulgação/Divulgação) Banana empanada com sorvete: Sobremesa no jantar

O China está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No China, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pelo restaurante chinês:

No almoço

– Entrada: Rolinho a Primavera (01 unidade) ou de queijo ( 01 unidade)

– Prato principal: Frango Xadrez com amendoim + arroz colorido ou Carne com brócolis e Champion + arroz colorido ou Yakisoba misto.

– Sobremesa: Rolinho de banana com canela (01 unidade)

No jantar

– Entrada: Rolinho a primavera (01 unidade) ou de queijo (01 unidade) ou Wantan frito (02 unidades)

– Prato principal: Misto de carnes + arroz colorido ou Filé de peixe com verduras + arroz colorido ou Frango a Xadrez com broto de bambu e Champion + arroz colorido

– Sobremesa: Banana empanada com sorvete

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para caipirinha, caipiroska suco de fruta ou refrigerante

CHINA. 103 Sul, bloco D, loja 2, 3224-3339 (200 lugares). 11h30/15h e 19h/0h. Aberto em 1973. $$