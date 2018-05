O Pecorino Boulevard Brasília está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Pecorino, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pelo restaurante italiano:

No almoço

– Entrada: Carpaccio con rucola e parmigiano ou Bruschetta de lulas e tomates-cereja

– Prato principal: Piccata de frango ao limone com risoto de açafrão ou Gnocchi com lascas de bacalhau e pomodorini ou Casereccia al formaggio di capra com broccoli e peperoncini

– Sobremesa: Pudim com doce de leite e flor de sal ou Torta de limão-siciliano ou Frutas da estação

No jantar

– Entrada: Bruschetta de tomates com queijo de cabra e manjericão ou Carpaccio de mignon com molho alla Harry’s Bar

– Prato principal: Gnocchi com molho gorgonzola e rúcula ou Polpettone ao molho branco gratinado com parmesão e penne al pomodoro ou Saint peter à provençal com risoto de limão-siciliano

– Sobremesa: Sorvete de creme com morangos flambados ou Creme de manga ou Pudim com doce de leite e flor de sal

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

PECORINO BAR E TRATTORIA. 210 Sul, bloco C, loja 38, (61) 3443-8878 (78 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. até 16h e 1h; dom. só almoço até 18h). Mais um endereço. Aberto em 2014. $$$