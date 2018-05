O Authoral está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Authoral, entre os dias 26 de maio e 24 de junho, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

– Entrada: Bolinho de peixe com curry verde, leite de coco e maionese de wasabi

– Prato principal: Mar e Terra (arroz cozido em caldo de crustáceos e creme de abóbora, linguiça, lula, mexilhão, limão-siciliano e quiabo tostado)

– Sobremesa: Torta de chocolate, toffee de café, castanhas e laranja cristalizada

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para água, chá gelado, refrigerante ou uma taça de vinho tinto.

AUTHORAL. SCLS 302. bloco A, loja 10, Asa Sul, 3225-0052 (76 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. almoço até 16h, dom. só almoço até 17h). Aberto em 2016. $$$