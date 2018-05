O Nikkei está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Nikkei, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Guioza de lombo suíno (3 unidades)

– Prato principal: Risoto Nikkei de filé anticuchero com shimeji

– Sobremesa: Petit gâteau de chocolate com sorvete de creme

No jantar

– Entrada:Trio Nikkei (ceviche clássico peruano, ceviche de frutos do mar e sunomono

– Prato principal: Combinado Nikkei 16 peças (3 sashimis de salmão, 3 sashimis de salmão maçaricado, 3 sashimis de saint peter, 1 dyo de salmão, 1 niguiri de atum com foie gras, 1 niguiri de salmão trufado, 1 Nikkei maki de camarão empanado, 1 Nikkei maki de shimeji e 2 uramakis philadélphia)

– Sobremesa: Petit gâteau de chocolate com sorvete de creme

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para sucos ou gin tônica

NIKKEI. Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 32, 2099-2460 (160 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. sem intervalo até 1h). Aberto em 2016. $$$$