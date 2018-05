1. TEJO Arroz de Pato (1) zoom_out_map 1 /4 Tejo: Arroz de pato durante a etapa principal no almoço (Divulgação/Divulgação)

2. TEJO Siricaia zoom_out_map 2 /4 Tejo: Siricaia durante a sobremesa no almoço (Divulgação/Divulgação)

3. TEJO TRUTA zoom_out_map 3 /4 Tejo: Truta durante a etapa principal no jantar (Divulgação/Divulgação)

4. TEJO Pastel de Natas zoom_out_map 4/4 Tejo: Pastel de natas na sobremesa do almoço (Divulgação/Divulgação)

O Tejo está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Tejo, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Surpresinha de bacalhau

– Prato principal: Arroz de pato

– Sobremesa: Siricaia

No jantar

– Entrada: Surpresinha de bacalhau

– Prato principal: Truta ao molho de amêndoas

– Sobremesa: Pastel de natas

A Baco Pizzaria está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na Baco Pizzaria, entre os dias 26 de maio e 24 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 70,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela pizzaria:

– Entrada: Tortano napoletano (clássico pão napoletano recheado com linguiça)

– Prato principal: Pizza Cossaca (pomodoro pelati, parmigiano e basílico)

– Sobremesa: Cannoli siciliano recheado com ricota de cabra e pistache

TEJO. 404/405 Sul, bloco B, loja 27, ☎ 3264-7005 (90lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. e sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$