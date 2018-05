1. Prato principal 1 Oliver zoom_out_map 1 /4 Oliver: Opção de prato principal (Divulgação/Divulgação)

2. Prato principal 2 Oliver zoom_out_map 2 /4 Oliver: Opção de prato principal (Divulgação/Divulgação)

3. Prato Principal 3 Oliver zoom_out_map 3 /4 Oliver: Opção de prato principal (Divulgação/Divulgação)

4. Sobremesa Oliver zoom_out_map 4/4 Oliver: Coco, manga e maracujá (bolinho de coco, tuile de maracujá, calda de manga e espuma de leite de coco) como opção de sobremesa (Divulgação/Divulgação)

O Oliver está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Oliver, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Brusqueta mediterrânea (pão italiano ao forno com abobrinha, tomate, cenoura e pimentões confitados)

– Prato principal: Falso risoto de rabada (risoni ao dente com rabada e agrião baby) ou Frango à mineira (sobrecoxas desossadas e assadas com manteiga de ervas regadas no próprio molho acompanhadas de angu de milho verde e farofa de pimenta-de-cheiro e cúrcuma)

– Sobremesa: Cenoura e chocolate (bolo de cenoura com ganache de chocolate meio amargo e licor de laranja, crumble de especiarias e sorvete de creme) ou Coco, manga e maracujá (bolinho de coco, tuile de maracujá, calda de manga e espuma de leite de coco)

No jantar

– Entrada: Carpaccio de palmito pupunha tostado com vinagrete de melaço de cana, pimenta biquinho e cebola roxa finalizado com parmesão em lascas e amêndoas torradas ou Ceviche do Cerrado (peixe branco com leite de tigre de cagaita e pipoca de arroz selvagem)

– Prato principal: Falso risoto de rabada (risoni ao dente com rabada e agrião baby) ou Frango à mineira (sobrecoxas desossadas e assadas com manteiga de ervas regadas no próprio molho acompanhada de angu de milho verde e farofa de pimenta-de-cheiro e cúrcuma) ou Pirarucu no leite de castanha-do-pará com purê de banana-da-terra e farofa de biju de tapioca

– Sobremesa: Cenoura e chocolate (bolo de cenoura com ganache de chocolate meio amargo e licor de laranja, crumble de especiarias e sorvete de creme) ou Coco, manga e maracujá (bolinho de coco, tuile de maracujá, calda de manga e espuma de leite de coco)

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para cerveja Stella ou suco.

OLIVER.Clube de Golfe de Brasília, Setorde Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 17,☎3323-5961 (150 lugares). 12h/0h (sex.e sáb. até 1h; dom. só almoço até 17h).Aberto em 2005. $$$$