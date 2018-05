1. 1 ENTRADA ALMOÇO DUDU Saladaminipenne_almoco zoom_out_map 1 /10 Entrada: Salada de minipenne no almoço (Divulgação/VEJASP)

2. 1 ENTRADA ALMOÇO DUDU Saladaminipenne_almoco2 zoom_out_map 2 /10 Entrada: Salada de minipenne no almoço (Divulgação/VEJASP)

3. 2 ENTRADA JANTAR DUDU envelope_de_cuscuz_jantar zoom_out_map 3 /10 Entrada: Envelope de folha de couve recheado de cuscuz de camarão no jantar (Divulgação/VEJASP)

4. 2 ENTRADA JANTAR DUDU envelope_de_cuscuz_jantar2 zoom_out_map 4 /10 Entrada: Envelope de folha de couve recheado de cuscuz de camarão no jantar (Divulgação/VEJASP)

5. 3 PRATO PRINCIPAL ALAMOÇO DUDU Tilapia_amoco zoom_out_map 5 /10 Prato Principal: Tilápia grelhada no almoço (Divulgação/VEJASP)

6. 3 PRATO PRINCIPAL ALMOÇO DUDU zoom_out_map 6 /10 Prato Principal: Tilápia grelhada no almoço (Divulgação/VEJASP)

7. 4 PRATO PRINCIPAL JANTAR DUDU File_molhocogumelos_jantar2 zoom_out_map 7 /10 Jantar: Filé grelhado ao molho de cogumelos na etapa principal (Divulgação/VEJASP)

8. 4 PRATO PRINCIPAL JANTAR DUDU File_molhocogumelos_jantar3 zoom_out_map 8 /10 Jantar: Filé grelhado ao molho de cogumelos na etapa principal (Divulgação/VEJASP)

9. 5. SOBREMESA DUDU bolodecenoura_almoco zoom_out_map 9 /10 Almoço: Bolo de cenoura com brigadeiro como sobremesa (Divulgação/VEJASP)

10. 6 SOBREMESA DUDU Brownie_jantar3 zoom_out_map 10/10 Jantar: Brownie com calda de frutas vermelhas como sobremesa (Divulgação/VEJASP)

O Dudu Bar e Restaurante está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Dudu, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Salada de minipenne com pesto de azeitona preta e uvas-passas com linguiça toscana, tomate-cereja e muçarela de búfala

– Prato principal: Tilápia grelhada em crosta de fubá ao azeite de tomilho acompanhada de purê de batata-baroa com espinafre

– Sobremesa: Bolo de cenoura com brigadeiro de Toblerone e uma bola de sorvete de baunilha ou creme

No jantar

– Entrada: Envelope de folha de couve recheado de cuscuz de camarão

– Prato principal: Filé grelhado ao molho de cogumelos, melaço e Jack Daniel’s acompanhado de minipenne ao molho Alfredo

– Sobremesa: Brownie com calda de frutas vermelhas e manjericão

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

303 Sul, bloco A, loja 3, (61) 3323-8082 (150 lugares). 11h30/15h e 18h/1h (sex. e sáb. 12h/2h; dom. 12h/17h). Aberto em 2003. $$$$