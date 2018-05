1. EAT OLIVAE MENU COMPLETO zoom_out_map 1 /6 EAT Olivae: Menu Completo em três etapas (Divulgação/Divulgação)

2. EAT OLIVAE 3 zoom_out_map 2 /6 Entrada: Polenta branca crocante (Divulgação/Divulgação)

3. EAT OLIVAE 2 zoom_out_map 3 /6 Almoço: Saltimboca de filé alla tagliatelle affumicato na etapa principal (Divulgação/Divulgação)

4. EAT OLIVAE 1 zoom_out_map 4 /6 Jantar: Costata di manzo e Sartù di Riso na etapa principal (Divulgação/Divulgação)

5. EAT OLIVAE zoom_out_map 5 /6 Almoço: Dadinho de tapioca como sobremesa (Divulgação/Divulgação)

6. EAT OLIVAE 4 zoom_out_map 6/6 Jantar: Creme gelado de mascarpone de sobremesa (Divulgação/Divulgação)

O EAT Olivae está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No EAT Olivae, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Canolli de parmesão com farinha do Cerrado, recheado com ricota defumada e demi-glace de carne

– Prato principal: Saltimboca de filé alla tagliatelle affumicato (filé-mignon recheado com presunto de Parma e sálvia, tagliatelle artesanal preparado com farinha defumada e salteado em manteiga toscana e queijo grana padano)

– Sobremesa: Dadinho de tapioca com baunilha do cerrado, canela e doce de leite

No jantar

– Entrada: Polenta branca crocante com manteiga de pipoca e geleia de panceta

– Prato principal: Costata di manzo e Sartù di Riso (filé de costela bovina grelhado com ervas e leve toque de demi-glace, arroz de forno enriquecido com ervilhas frescas, bacon crocante, queijo grana padano, caldo de carne, tomate e manjericão, preparado à moda napoletana)

– Sobremesa: Creme gelado de mascarpone e castanha-do-pará com duo de bananas (brigadeiro e glaceada)

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para soda italiana ou gin triple sweet.

EAT OLIVAE. 405 Sul, bloco B, loja 2, 3443-8775 (60 lugares). 12h15h e 19h/23h (dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2013. $$$