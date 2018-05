1. le parisien entrada menu veja ceb zoom_out_map 1 /3 Le Parisien: sopa de cebola na entrada (Divulgação/VEJASP)

2. le parisien principal veja ceb zoom_out_map 2 /3 Le Parisien: Filé ao molho de pimenta brasileira na etapa principal (Divulgação/VEJASP)

3. le parisien sobremesa menu veja ceb zoom_out_map 3/3 Le Parisien: Maçã 2.0 como sobremesa (Divulgação/VEJASP)

O Le Parisien Bistrot está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Le Parisien, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço (apenas no domingo) pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar (de terça a sábado) pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pelo bistrô francês:

– Entrada: A melhor parte da sopa de cebola (tartine temperada com mostarda Dijon, cebolas cozidas em baixa temperatura por 6 horas e queijo gruyère)

– Prato principal: Filé ao molho de pimenta brasileira (tornedor de filé-mignon ao molho de pimenta-verde e pimenta-de-cheiro, farofa de pimenta biquinho, banana-da-terra, bacon e cebola caramelizada, purê de 3 batatas)

– Sobremesa: Maçã 2.0 (maçã ao estilo tatin com crocante de chocolate branco defumado, massa folhada com caramelo de especiarias e chantilly)

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para uma taça de vinho ou um coquetel sem álcool.

LE PARISIEN BISTROT. 103 Norte, Bloco B, Loja 2, 3033-8426. Terça a sexta, das 18h às 23h; sábado das 12h às 23h; domingo das 12h às 16h.