O Cão Véio está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Brasília. Realizado pela segunda vez na capital federal, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Cão Véio, entre os dias 26 de maio e 24 de julho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 70,00 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira os cardápios oferecidos pela casa:

No almoço

– Entrada: Mix de folhas, lascas de parmesão, presunto de parma, tomate-cereja e castanha-do-brasil

– Prato principal: Moqueca de banana-da-terra e peixe-prego com crosta de castanha-do-brasil acompanhada de farofa picante de coentro

– Sobremesa: Banana caramelizada, doce de leite artesanal, sorvete de baunilha francesa, calda de chocolate e praliné de castanha-de-caju

No jantar

– Entrada: Creme de abóbora com queijo coalho e flor de sal

– Prato principal: Medalhão de filé-mignon com molho de mostarda Dijon acompanhado de risoto de arroz arbóreo, queijo brie e parmesão e ervas

– Sobremesa: Brigadeiro com sorvete de paçoca, calda de chocolate e praliné de nozes

Cliente Santander: Ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça. Promoção válida para Caipiroska

ou Drink sem Álcool.

CÃO VEIO. 404 Sul, bloco C, loja 35, 3257-8455 (150 lugares). 12h/0h (seg. 17h30/0h; dom. 12h/23h; seg. fecha). Aberto em 2017.