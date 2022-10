AO VIVO: Acompanhe a apuração das eleições 2022 pelo Brasil

Atualizado em 2 out 2022, 17h34 - Publicado em 2 out 2022, 16h40

Por Da Redação Atualizado em 2 out 2022, 17h34 - Publicado em 2 out 2022, 16h40

A eleição presidencial de 2022 chega ao dia da votação neste domingo, 2, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)liderando as pesquisas de intenção de voto, mas com uma indefinição sobre se o petista conseguirá liquidar a disputa ainda no primeiro turno ou se será necessária uma segunda rodada de votação. Segundo pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 1, Lula tem 50% dos votos válidos, percentual que está no limiar do necessário: para ser eleito hoje, ele precisa de metade dos votos mais um – como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, no entanto, não dá para assegurar que ele conseguirá o seu intento. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 36%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 6%, e Ciro Gomes (PDT), com 5%. Também ocorrem hoje as eleições para os governos dos 26 estados e do Distrito Federal, um terço das vagas do Senado (27 parlamentares), deputados estaduais e federais.

Acompanhe em tempo real a apuração da eleição para presidente:

17h30 – O aceno de paz de Cláudio Castro a Lula

Com o cenário no Rio de Janeiro indicando claramente um segundo turno entre o atual governador, Cláudio Castro (PL), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), as estratégias dos candidatos já estão traçadas. Castro, que é do mesmo partido dque o presidente Jair Bolsonaro, seguirá tentando se afastar do embate nacional.

17h23 – Tarcísio na dianteira em SP

Na largada da divulgação de dados da apuração pelo TSE em São Paulo, Tarcísio de Freitas aparece em primeiro lugar na disputa pelo governo estadual, seguido por Fernando Haddad e Rodrigo Garcia.

17h21 – A disputa na terceira via

Embora a apuração esteja ainda muito no início (menos de 1% dos votos computados), Simone Tebet largou na frente de Ciro Gomes. Algumas pesquisas recentes apontam que a emedebista pode terminar a votação à frente do pedetista, que disputa sua quarta eleição presidencial.

17h11 – TSE: 3.222 urnas foram substituídas

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 3.222 urnas precisaram ser substituídas em todo o país até as 16h. O número representa apenas 0,6% do total de urnas utilizadas nas eleições.



17h03 – O clima na porta da casa do presidente, em dia decisivo

Ao contrário de 2018, quando centenas de eleitores se reuniram na porta do condomínio Vivendas da Barra, residência do candidato à reeleição no Rio, este ano o clima é de um dia normal. O cenário é pró-Bolsonaro: um boneco de papelão representa a figura do presidente e motoristas passam buzinando. Depois de voltar pela manhã, o presidente foi para Brasília.



16h52 – A última esperança dos tucanos em SP, parte 1

Com o governador Rodrigo Garcia (PSDB) em terceiro lugar na corrida estadual paulista (atrás de Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas), a campanha do tucano torce para que os votos indecisos migrem em massa para o candidato no dia de hoje. Segundo pesquisa mais recente da Quaest, 15% dos eleitores do estado deixaram para a última hora a decisão.

16h52 – A última esperança dos tucanos em SP, parte 2

Ao longo deste domingo, a esperança de uma improvável virada de Rodrigo reacendeu na campanha com a chegada de dados relacionados a um aumento de buscas na internet sobre o governador.

16h48 – Padre Kelmon é recebido com jingle de adversário e saudação junina em voo

Alçada a uma das figuras mais controversas e inspiradoras de memes e piadas nesta eleição, o candidato à presidência Kelmon Luis da Silva Souza, do PTB, que se apresenta como padre, não escapou de provocações neste domingo. Reconhecido por passageiros de um voo entre Salvador e São Paulo, ele virou o centro das atenções quando boa parte das pessoas a bordo cantaram o jingle de campanha – não dele, mas de Lula.

16h46 – Mourão projeta segundo turno com liderança de Bolsonaro

Ao votar em Porto Alegre, o vice-presidente, Hamilton Mourão, que disputa uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul, disse que acredita que haverá segundo turno. “Tenho certeza do segundo turno com a tendência clara da vitória do presidente Bolsonaro”, afirmou Mourão a VEJA.

16h45 – Lula fará pronunciamento às 19h

Depois de votar em São Bernardo, Lula voltou para sua casa, no Alto de Pinheiros, em São Paulo. No final da tarde, deve se encaminhar ao hotel Jaraguá, no centro da cidade, onde fará um pronunciamento às 19h.







16h00 – O motivo da ausência de FHC no dia da votação

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) não compareceu às urnas neste domingo, 2, dia da eleição presidencial e demais cargos, como governadores, senadores e deputados. Segundo sua assessoria, FHC “não irá votar, pois não acordou bem disposto hoje”.

15h02 – ‘Todos que chegarem até as 17h votarão’, diz Alexandre de Moraes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, declarou pouco antes das 15h que a votação vem sendo realizada “de maneira tranquila e harmoniosa” em todo o país. “As ocorrências ou intercorrências normais de todas as eleições, substituição de algumas urnas, problemas, algumas filas, principalmente nesse horário, como sempre ocorre, que é o horário pré-almoço, e”, que tem o maior acúmulo de eleitores, mas isso também dentro da normalidade”, disse.

11h41 – Lula precisa quebrar duas escritas para vencer ainda no primeiro turno

O ex-presidente chega à reta final da eleição precisando quebrar ao menos duas escritas para conseguir liquidar a eleição ainda no primeiro turno. Segundo o último Datafolha, divulgado no sábado, 1, ele tem 50% dos votos válidos. A primeira é o histórico do partido nesse tipo de situação: nas duas vezes em que um candidato do PT chegou ao dia da votação com esse percentual ele não conseguiu encerrar a disputa no primeiro turno — em 2006, com o próprio Lula; e em 2010, com Dilma Rousseff. A segunda é que desde a redemocratização nunca um candidato do PT conseguiu chegar ao Palácio do Planalto sem disputar o segundo turno — apenas FHC conseguiu esse feito, em 1994 e 1998.

11h01 – ‘Eleição mais importante para mim’, diz Lula ao votar

Lula (PT) votou na manhã deste domingo, 2, em uma escola pública de São Bernardo do Campo, cidade que o projetou politicamente como presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista. Depois de depositar o seu voto na urna, ele beijou o comprovante eleitoral e afirmou que esta é a eleição “mais importante” para ele e para o país.

9h29 – Bolsonaro vota e diz: “Com eleições limpas, não vai ter problema”

O presidente chegou às 8h50 deste domingo 2 para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de doze agentes de segurança e, antes de votar, disse: “O que vale é o ‘DataPovo’. Com eleições limpas, não tem problema, que vença o melhor” Depois, entrou na seção eleitoral na Escola Municipal Rosa da Fonseca, onde passou quatro minutos, até reaparecer na saída.

7h30 – O destino de Lula e Bolsonaro e o desafio do dia seguinte à eleição

Fenômeno eleitoral em 2018, quando implodiu a regra segundo a qual para conquistar a Presidência é preciso ter ampla coligação partidária, gastar rios de dinheiro e dispor de bom tempo na propaganda eleitoral, Bolsonaro pode realizar outro feito em 2022 — desta vez negativo: ser o primeiro mandatário em busca da reeleição a ser derrotado. Até Dilma Rousseff, com a Lava-Jato nas ruas e as manifstações populares nos calcanhares, conseguiu renovar o mandato em 2014.