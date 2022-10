A derrota de Rodrigo termina com ciclo de 27 anos de PSDB em SP

Atualizado em 2 out 2022, 21h08 - Publicado em 2 out 2022, 20h32

A derrota do governador Rodrigo Garcia nas eleições deste ano enterrou de vez as pretensões do PSDB de se manter no comando do maior estado do país. Após a desistência de João Doria de concorrer ao cargo de presidente, deixando o partido sem postulante ao Planalto pela primeira vez desde a redemocratização, Rodrigo era a aposta tucana de sobrevivência não apenas em São Paulo, onde governa desde 1995, mas também em um cenário nacional, em meio à polarização entre o PT de Lula e o PL de Jair Bolsonaro.

“Tenho a consciência que ele reúne grandes qualidades para fazer um bom governo, sucedendo ao governo que realizamos aqui. Mas tenho que reconhecer que a vitória dele significa a continuidade, ou melhor, a existência do PSDB. A hipótese da derrota do Rodrigo aqui pode abalar profundamente o futuro do PSDB”, disse Doria, em junho, um mês depois de desistir da corrida eleitoral.

Rodrigo Garcia se filiou ao PSDB em maio do ano passado, após sair do então DEM (hoje União Brasil), em um acordo de legendas e caciques que culminou com o isolamento de Geraldo Alckmin, que até então ensaiava um retorno ao Palácio dos Bandeirantes pelo mesmo partido no qual sempre militou. A desfiliação de Alckmin ocorreu no fim do ano passado.

Após a derrota, o tucano divulgou uma nota no Twitter: “Quero agradecer o carinho com que fui recebido durante nossa campanha e os votos recebidos neste domingo. Vou continuar trabalhando para o Estado que tanto amo. São Paulo, conte sempre comigo”.

