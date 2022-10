Mourão projeta segundo turno com liderança de Bolsonaro

Atualizado em 2 out 2022, 16h49 - Publicado em 2 out 2022, 16h02

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos-RS), candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, votou por volta das 9h30 em um clube de Porto Alegre. Na fila, Mourão estava com a esposa e a vereadora Comandante Nádia (Progressistas), que abriu mão da candidatura para apoiar o general. Mourão está tecnicamente empatado com Ana Amélia Lemos (PSD) nas pesquisas. Ambos lutam para ultrapassar Olívio Dutra (PT), que nos melhores cenários tem 30% das intenções de voto.

A VEJA Mourão disse que acredita que as urnas vão refletir o fortalecimento do projeto de Brasil apresentado pelo presidente Bolsonaro nos últimos quatro anos. “Tenho certeza do segundo turno com a tendência clara da vitória do presidente Bolsonaro”, reafirmou Mourão.

