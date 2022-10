Os ex-ministros de Bolsonaro eleitos para o Senado

Atualizado em 2 out 2022, 22h03 - Publicado em 2 out 2022, 21h57

Dos sete ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro (PL) que tentavam uma cadeira no Senado, quatro foram eleitos. Em São Paulo, Marcos Pontes (PL), da Ciência e Tecnologia, saiu vitorioso.

A ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP) venceu a disputa no Mato Grosso do Sul com mais de 60% dos votos e superou o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), da Saúde, que conseguiu pouco mais de 15%.

No Distrito Federal a briga também era entre duas ex-ministras de Bolsonaro. Damares Alves (Republicanos), da Mulher, Família e Direitos Humanos, levou a melhor com 44,98% dos votos. Flávia Arruda, ex-ministra chefe da Secretaria de Governo, terminou com 27,05%.

Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, venceu Carlos Eduardo (PDT) e foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte. Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL) perdeu para Teresa Leitão, do PT, em Pernambuco.

