VEJA Mercado entrevista Juliana Inhacz, do Insper, às 10h

VEJA Mercado | 3 de maio de 2024.

A mudança na perspectiva da nota de crédito do Brasil pela agência Moody’s e o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, embalaram a bolsa de valores. O Ibovespa subiu 1% e voltou para a casa dos 127 mil pontos. O dólar comercial caiu 1,5%, cotado a 5,11 reais. A perspectiva positiva para a economia brasileira vem em meio a muitas dúvidas sobre o cumprimento das metas fiscais do país. Já o chefe do Fed praticamente descartou aumentos nas taxas de juros americanas. O payroll de abril volta a esquentar o assunto nos EUA. Cresce também a expectativa pela decisão do Copom na próxima semana. Diego Gimenes entrevista Juliana Inhacz, economista e professora do Insper. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

