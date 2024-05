A mensagem subliminar que aponta reviravolta em ‘Família é Tudo’

Na busca por levantar a audiência baixa herdada de Fuzuê na faixa das 19h da Globo, Família É Tudo, de Daniel Ortiz, tenta emplacar diversas tramas paralelas com cinco protagonistas. Uma história minimamente interessante é o possível triângulo amoroso entre Vênus (Nathalia Dill), Tom (Renato Góes) e o misterioso Léo (Paulo Lessa) — mas esse enredo tem uma mensagem subliminar que aponta uma reviravolta na novela das 7.

Com um passado oculto, o cozinheiro Léo se envolvera com bandidos no passado e ficou com a missão de matar Vênus para que a mocinha parasse de investigar a morte de seu pai, Pedro Mancini (Paulo Tiefenthaler). O jovem entrou em conflito quando descobriu que Vênus dirige a Fundação Todos Humanos, um centro de acolhimento para meninos em situação vulnerável — como ele fora quando criança. Por uma ironia do destino, a personagem de Nathalia Dill atropelou Léo e o deixou em coma. Quando ele acorda, o chef apresentou sinais de amnésia. Tomada pela culpa e sem saber que ele a queria morta, Vênus prometeu ajudá-lo a se recuperar, o batizando de Netuno.

A escolha deste nome particular provavelmente é uma pegadinha do autor para indicar que Netuno é um irmão perdido de Vênus. No começo da história, foi explicado que Pedro, pai dela, sempre foi um apaixonado por astronomia, batizando seus filhos, cada um de uma mãe diferente, com nomes de planetas, estrelas e galáxias: além de Vênus, a história é protagonizada por Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes). Como Netuno se apaixonará por Vênus e seu passado ainda é uma incógnita, seria uma boa reviravolta na trama se ambos descobrirem a ligação sanguínea.

