A curiosa reação dos passageiros a ‘padre’ Kelmon em voo

Por Sofia Cerqueira Atualizado em 2 out 2022, 17h20 - Publicado em 2 out 2022, 16h18

Alçada a uma das figuras mais controversas e inspiradoras de memes e piadas nesta eleição, o candidato à presidência Kelmon Luis da Silva Souza, do PTB, que se apresenta como padre, não escapou de provocações neste domingo, 2. Reconhecido por passageiros de um voo entre Salvador e São Paulo, ele virou o centro das atenções quando boa parte das pessoas a bordo cantaram o jingle de campanha – não dele, mas de seu principal adversário político, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os passageiros aparecem cantando “Olê, olê, olá, Lula, Lula..”, enquanto uma pessoa grita “Viva São João”, e outra rebate dizendo “Vai tomar o caminho da roça”. A companhia aérea confirmou que o episódio ocorreu num voo que saiu da capital baiana, às 11h45 da manha deste domingo.

Lançado à disputa do Planalto após a candidatura de Roberto Jefferson ter sido indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TRE), Kelmon chegou à corrida presidencial como um ilustre desconhecido. No último debate presidencial de TV, na quinta-feira, 29, no entanto, virou o centro das atenções por vários momentos. O principal deles foi quando a candidata do União Brasil, Soraya Thronicke, o chamou de “padre de festa junina”.

Embora se apresente como sacerdote, a Igreja Ortodoxa do Brasil já emitiu um comunicado afirmando que Kelmon nunca foi seminarista ou membro do clero em nenhum dos três graus da ordem, que são bispo, presbítero ou diácono. O candidato, aliado do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, se diz membro da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru e, como tal, reconhecido como “um dos membros mais ilustres”.



Em sua trajetória nestas eleições, o candidato que usa vestimentas de sacerdote, vem aparecendo nas pesquisas com menos de 1% das intenções de votos.

O vídeo feito no voo entre Salvador e São Paulo.

