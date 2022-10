O motivo da ausência de FHC no dia da votação

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) não compareceu às urnas neste domingo, 2, dia da eleição presidencial e demais cargos, como governadores, senadores e deputados. Segundo sua assessoria, FHC “não irá votar, pois não acordou bem disposto hoje”.

Aos 91 anos, tucano já havia falado a pessoas próximas que não iria ao Colégio Sion, em Higienópolis, região central de São Paulo. No último dia 22, o ex-presidente divulgou um documento em favor da democracia, sem expressar qual candidato seria seu escolhido.

“Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral.

Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional”, escreveu FHC.