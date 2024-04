Juiz de Santa Catarina processa Ivete Sangalo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A cantora Ivete Sangalo é processada por um juiz de Santa Catarina por causa de uma postagem sobre o julgamento do caso Mariana Ferrer.

O magistrado quer indenização de 15.000 reais. O caso havia sido arquivado, mas foi reaberto e a Justiça tenta notificar as partes.

A cantora, ao lado de uma infinidade de artistas, se envolveu na campanha que criticou o julgamento de Mariana, realizada em 2020. O juiz não gostou e acionou Ivete e várias outras personalidades. As ações começaram a andar.

No início do mês, o CNJ cobrou explicações do magistrado para a cruzada judicial contra os famosos. A briga segue.