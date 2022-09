A recomendação de voto de FHC para presidente

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) se manifestou nesta quinta-feira, 22, a respeito de seu posicionamento nas eleições que se aproximam.

Sem mencionar nominalmente nenhum candidato à Presidência da República, o tucano defendeu o que chamou de “voto pró-democracia” e citou a idade avançada como obstáculo para que participe ativamente do debate político.

FHC fez um apelo, ainda, para que os eleitores depositem seu voto no postulante que tenha “compromisso” com pautas como o combate à pobreza, a valorização da educação e da ciência e a defesa das instituições que asseguram as liberdades.

A declaração do apoio do ex-presidente a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava sendo fortemente negociada pela campanha do petista — que já arrematou o endosso de tucanos históricos como Aloysio Nunes e Cesar Maia, além de nomes recentemente não alinhados ao PT, como Henrique Meirelles (União Brasil) e o jurista Miguel Reale Jr., autor do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Leia a íntegra do comunicado de Fernando Henrique Cardoso:

FHC defende voto pró-democracia nas eleições

Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral.

Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional.

Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidente da República