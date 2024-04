A cena forte que vai ao ar em ‘Renascer’ – e não existia na trama original

Escrita na década de 1990, por Benedito Ruy Barbosa, Renascer tem sido adaptada de maneira majoritariamente fiel por Bruno Luperi, neto do dramaturgo e autor da nova trama — mas uma cena que não existia na história original vai ser exibida em breve na novela, e promete altas cargas de emoção: o reencontro de Buba (Gabriela Medeiros) com os pais após mais de 10 anos sem contato.

Em entrevista ao gshow, site de notícias vinculado à Globo, Renan Monteiro, intérprete de José Augusto, contou que a reviravolta, que vai acontecer em breve, terá a presença de seu personagem ao lado de Buba. “Vai ter embate com o pai, pedido de perdão da mãe e o Guto, no meio de tudo isso, vai encontrar um novo amor”, revelou ele, mencionando o relacionamento entre José Augusto e sua ex-cunhada, que vão viver uma noite de amor depois da reconciliação dela com a família.

Mulher trans, Buba confidenciou a Venâncio (Rodrigo Simas) que não era aceita pelos pais e foi expulsa de casa aos 16 anos. Desde então, ela passou pela transição de gênero e ficou mais uma década sem contato com a família — mas decidiu reencontrá-los depois de ser incentivada por José Augusto. A cena vai ao ar nas próximas semanas e Malu Gali e Guilherme Fontes devem dar vida aos personagens criados por Luperi.

Na novela original, de 1993, Buba foi escrita por Benedito Ruy Barbosa como uma personagem intersexo, lida à época como hermafrodita — termo que caiu em desuso por seu tom pejorativo para se referir a pessoas nascidas com características sexuais masculinas e femininas, sem seguir os padrões de binaridade. Nas duas versões, no entanto, o arco da personagem gira em torno do segredo que ela esconde de José Inocêncio.

