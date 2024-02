Quem é Gabriela Medeiros, atriz trans que vive Buba em ‘Renascer’?

Personagem que chama a atenção do público de Renascer, Buba é interpretada pela atriz Gabriela Medeiros, que é uma mulher trans como a parceira romântica de José Venâncio (Rodrigo Simas). Aos 22 anos, a artista nascida em São Paulo encara sua primeira novela dando vida ao mesmo papel que fora de Maria Luisa Mendonça em 1993, na versão original de Benedito Ruy Barbosa, que tinha escrito a personagem como uma pessoa intersexo. Na novela das 9 da Globo — adaptada por Bruno Luperi, Buba é trans e passa pela jornada de esconder esse fato de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Eliana (Sophie Charlotte), a ex-mulher de Venâncio.

Gabriela Medeiros começou a fazer teatro aos 13 anos, mas precisou pausar a atuação durante seu processo de transição. Ela chegou a cursar Psicologia e a trabalhar no mercado financeiro até conseguir trabalhos como atriz. Antes de Renascer, a atriz integrou o elenco de Vicky e a Musa, série do Globoplay em que interpretava Daniela. Gabriela também é fotógrafa, pintora e escreve poesias.

Em janeiro, a atriz compartilhou uma foto da época em que era criança e escreveu um texto sobre suas mudanças ao longo da vida. “Se eu pudesse abraçar essa criança aí da foto eu diria a ela que: ‘Você não nasceu no corpo errado, seu jeitinho de ser é especial, o seu olhar para o mundo é único, a sua sensibilidade não é sinal de fraqueza’. Diria também para essa criança não chorar mais quando cortarem seu cabelo, que uma hora ele irá crescer, diria para não retrair o corpo por ter vergonha de ser quem é”, declarou Gabriela.

“Curar sua criança interior potencializa o seu eu adulto, o que vivemos na infância impacta toda a nossa vida e é importante curarmos as feridas que foram abertas naquela fase. Crescer, converter-nos em adultos, não é unicamente acumular anos, ver uma ruga no nosso rosto ou acumular bens materiais. Crescer é saber amadurecer com o tempo conservando tudo de bom de cada etapa vivida, de cada ciclo da nossa existência. Eu amo essa criança, pois ela soube sobreviver a seu modo; sem permitir com que as pessoas ao seu redor a podassem de ser quem ela é. Como eu sempre dizia: ‘Quando eu crescer irei me tornar uma borboleta'”, completou.

Continua após a publicidade

Qual é a história de Buba em Renascer?

Em Renascer, Buba vira a cabeça de José Venâncio, que termina seu casamento com Eliana para viver um grande amor, enfrentando o preconceito da sociedade moderna. Na adaptação, a personagem Buba é uma mulher transexual, enquanto na original era lida à época como hermafrodita — termo que caiu em desuso por seu tom pejorativo para se referir a pessoas nascidas com os órgãos sexuais internos e externos de ambos os gêneros. No remake de Bruno Luperi, neto de Barbosa, a personagem foi modernizada para uma identidade de gênero mais fácil de ser assimilada pelo público contemporâneo. A história de Buba gira em torno desse segredo que ela esconde de José Inocêncio (Marcos Palmeira) a fim de não decepcionar o fazendeiro de cacau, que deseja ser avô e vê Venâncio como o mais provável herdeiro a lhe proporcionar essa experiência. Sua história também é marcada pelo desejo de ser mãe.

O final de Buba em Renascer

Na versão de 1993, Buba (Maria Luisa Mendonça) não tem um final feliz com Venâncio (Taumaturgo Ferreira) porque ele é morto em uma emboscada, arquitetada pelo coronel Teodoro (Herson Capri), destinada ao seu pai (aqui interpretado por Antônio Fagundes). A personagem, porém, vive um novo romance com José Augusto (Marco Ricca), outro filho de Inocêncio, e realiza com ele o sonho de ser mãe ao adotar uma menina. Se Bruno Luperi não alterar o roteiro original de Benedito Ruy Barbosa — o que é o mais provável, os personagens terão os mesmos desfechos.