Buba é trans em ‘Renascer’? Conheça a história e o final da personagem

Em Renascer, Buba (Gabriela Medeiros) virou a cabeça de José Venâncio (Rodrigo Simas), que terminou seu casamento com Eliana (Sophie Charlotte) para viver um grande amor enfrentando o preconceito da sociedade moderna. Na novela das 9 da Globo, adaptação da versão original de 1993, a personagem Buba é uma mulher transexual — assim como sua intérprete. O autor original, Benedito Ruy Barbosa, havia escrito o papel como de uma intersexo, lida à época como hermafrodita — termo que caiu em desuso por seu tom pejorativo para se referir a pessoas nascidas com os órgãos sexuais internos e externos de ambos os gêneros. No remake de Bruno Luperi, neto de Barbosa, a personagem foi modernizada para uma identidade de gênero mais fácil de ser assimilada pelo público contemporâneo.

A história de Buba gira em torno desse segredo que ela esconde de José Inocêncio (Marcos Palmeira) a fim de não decepcionar o fazendeiro de cacau, que deseja ser avô e vê Venâncio como o mais provável herdeiro a lhe proporcionar essa experiência.

O final de Buba em Renascer

Na versão de 1993, Buba (Maria Luisa Mendonça) não tem um final feliz com Venâncio (Taumaturgo Ferreira) porque ele é morto em uma emboscada, arquitetada pelo coronel Teodoro (Herson Capri), destinada ao seu pai (aqui interpretado por Antônio Fagundes). A personagem, porém, vive um novo romance com José Augusto (Marco Ricca), outro filho de Inocêncio, e realiza com ele o sonho de ser mãe ao adotar uma menina.

Se Bruno Luperi não alterar o roteiro original de Benedito Ruy Barbosa — o que é o mais provável, os personagens terão os mesmos desfechos.

