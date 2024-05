‘Madonna colocou dinheiro dela nesse show do Rio’, revela Luciano Huck

Luciano Huck, que já entrevistou Madonna na outra vez que ela esteve no Brasil, em 2012, mostra que está bastante por dentro desse novo show da americana no país. Ele fez uma revelação a respeito de questões financeiras envolvendo o final da The Celebration Tour: “Muito se falou nos últimos dias sobre quanto custou esse show para o Rio. Mas uma revelação que vou fazer agora e ninguém sabe é que Madonna colocou dinheiro dela, pessoal, nesse show. Ela queria uma imagem forte para acabar a turnê e escolheu essa aqui do Rio. está uma noite linda, o Rio mostra para o mundo que apesar de todas as dificuldades, sabe fazer uma apresentação dessas”. Huck, aliás, esteve com Madonna no Copacabana Palace antes do show, ao lado de Angélica. No encontro, conversaram sobre as expectativas para a apresentação que promete ser histórica.