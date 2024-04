‘Renascer’: o destino da falsa gravidez de Buba após a morte de Venâncio

Pouco antes de José Venâncio (Rodrigo Simas) morrer em Renascer, Buba (Gabriela Medeiros) estava determinada a revelar para José Inocêncio (Marcos Palmeira) que sua gravidez é uma farsa. Com a morte do amado, no entanto, a mentira vai ser reinventada, ganhando pernas mais longas. No capítulo previsto para ir ao ar nesta quinta-feira, 25, Eliana (Sophie Charlotte) conta a Inocêncio que Buba não está grávida, e José Augusto (Renan Monteiro) a convence a dizer ao fazendeiro que o filho que Teca (Lívia Silva) espera é de Venâncio, mantendo as esperanças do patriarca de ter um neto do filho morto.

Convencidas do plano, Buba e Teca vão até à fazenda e Augusto revela a nova mentira a José Inocêncio, que fica em choque com a descoberta. A estadia por lá deve revelar mais sobre o passado de Teca: quando chega ao local, a garota tem a impressão de já ter estado lá antes, e Inácia (Edvana Carvalho) afirma a ela que seu rosto não lhe é estranho. Curiosa, ela decide ficar na fazenda, e Buba também se hospeda na casa. Mas a mentira logo deve levantar suspeitas: isso, porque, nos capítulos da próxima semana, Inácia vai consultar o oráculo e descobrir que Buba está escondendo algo.

Na novela das 9 da Globo, adaptação da versão original de 1993, Buba é uma mulher transexual — assim como sua intérprete. O autor, Benedito Ruy Barbosa, havia escrito o papel como de uma intersexo, lida à época como hermafrodita — termo que caiu em desuso por seu tom pejorativo para se referir a pessoas nascidas com os órgãos sexuais internos e externos de ambos os gêneros. Nas duas versões, no entanto, o arco da personagem gira em torno do segredo que ela esconde de José Inocêncio a fim de não decepcionar o fazendeiro de cacau, que deseja ser avô.

Na versão original, inclusive, depois da morte de Venâncio, Buba vive um novo romance com José Augusto, outro filho de Inocêncio, e realiza com ele o sonho de ser mãe ao adotar uma menina. A aproximação dos dois deve se aprofundar nos próximos capítulos, já que, após a morte do publicitário, Inocêncio pede aos filhos que amparem Buba no que ela precisar.

