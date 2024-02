A grande reinvenção do segredo de Buba em ‘Renascer’

No remake de Renascer, atual novela das 9 da Globo, uma personagem tem chamado atenção como o fizera na versão original — escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1993. Com a adaptação do autor Bruno Luperi, Buba, hoje interpretada por Gabriela Medeiros, é uma mulher trans, assim como a atriz. No original, o papel de Buba coube à Maria Luísa Mendonça, mas a personagem era uma “hermafrodita”, termo que caiu em desuso por ser pejorativo para se referir a pessoas intersexuais.

Na atual história que se passa em Ilhéus, Buba encanta José Venâncio (Rodrigo Simas), filho de José Inocêncio (Marcos Palmeiras) e casado com a problemática Eliana (Sophie Charlotte). O herdeiro do fazendeiro de cacau, porém, fica chocado ao descobrir que sua paixão é uma mulher trans, o que lhe confunde até mesmo com a ideia de ter virado um “homem gay” por estar gostando de Buba. A personagem deixa claro que é uma mulher. Identidade de gênero independe de orientação sexual. Uma pessoa trans que se relaciona apenas com gênero oposto se identifica como hétero.

Na versão de 1993, Buba captou a atenção do público por ser intersexo, termo que designa uma pessoa que nascera com órgãos masculinos e femininos, como testículos e ovários, composta simultaneamente por cromossomos XX (mulher) e XY (homem).

Bruno Luperi decidiu adaptar a personagem por acreditar que a transexualidade poderia ser uma discussão necessária com o público atual. “A Buba ser uma pessoa intersexo na primeira versão foi um assunto muito bem estabelecido, muito bem colocado e que trouxe muitos avanços. A necessidade de uma nova leitura sobre aquilo, diante do cenário de hoje, na minha concepção, se mostrou importante. A ideia não é tirar uma questão, mas sim adicionar novas camadas e trazer o assunto da diversidade, o assunto de gênero sob uma nova perspectiva que permita que mais discussões sejam feitas”, disse o neto de Benedito Ruy Barbosa em entrevista recente.

O segredo de Buba em Renascer

Apesar de já ter revelado para José Venâncio que é uma mulher trans — e sido humilhada por ele, Buba e o publicitário vão acabar assumindo um romance de verdade e ela esconderá esse fato de José Inocêncio nos próximos capítulos. O fazendeiro acreditará que a jovem será a primeira a engravidar e dar um neto para ele. A personagem até fingirá uma gravidez para agradar o sogro.

